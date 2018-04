Jóbson faz primeiro treino com bola no Botafogo O técnico Estevam Soares aproveitou o treinamento desta quinta-feira para observar os reservas do Botafogo, pensando na partida contra o Vitória, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Em atividade realizada no Engenhão, os reservas do time de General Severiano golearam os juniores por 5 a 0.