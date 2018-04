Jobson revela ter usado crack e é suspenso por 2 anos

Após o julgamento, a defesa do jogador já anunciou que recorrerá da decisão. Assim, ele deve ser julgado novamente pelo Pleno do STJD. E dependendo do resultado, o caso pode parar até na Corte Arbitral do Esporte (CAS), como já ocorreu com o também atacante Dodô.

Durante o depoimento de Jobson, causou espanto a revelação de que ele fumou crack, e não cheirou cocaína, substância que havia sido detectada em seu exame antidoping.

Jobson pertence ao Brasiliense, mas foi emprestado ao Botafogo durante o Campeonato Brasileiro. As boas atuações do atacante chamaram a atenção do Cruzeiro, que já tinha firmado um pré-contrato com ele antes de seus problemas no doping serem revelados.