Jobson tem doping confirmado em contraprova de exame

A contraprova do exame do atacante Jobson, divulgada nesta quarta-feira, confirmou vestígios de cocaína no organismo do atleta, no dia em que o Botafogo enfrentou o Coritiba, em novembro, pelo Campeonato Brasileiro. Desta forma, o jogador deve ser suspenso por até dois anos e sua transação com o Cruzeiro provavelmente será cancelada.

O clube mineiro pagaria R$ 4,5 milhões para ter o jogador, que marcou três gols nos últimos jogos do Botafogo pelo Brasileirão, ajudando o time a se salvar do rebaixamento. Os direitos federativos de Jobson pertencem ao Brasiliense, e o atacante estava emprestado ao time carioca até 31 de dezembro.

No início desta semana, Jobson foi recebido com festa em sua cidade natal, Conceição do Araguaia (PA), e prometeu que voltará ao futebol para ser o melhor do mundo. Agora, ele terá que ajudar a preparar sua defesa no julgamento que enfrentará em breve no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).