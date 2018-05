Jobson volta a ser flagrado por cocaína em antidoping

O atacante Jobson, do Botafogo, voltou a ser flagrado por cocaína em um exame antidoping. Nesta sexta-feira, a CBF anunciou que o jogador testou positivo na partida contra o Palmeiras, no dia 6 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Naquele jogo, o Botafogo venceu o Palmeiras por 2 a 0, com um gol de Jobson. O resultado afastou o clube carioca do rebaixamento para a Série B e deixou os paulistas na quinta colocação do campeonato, sem a sonhada vaga para a Libertadores de 2010.

O doping é o segundo de Jobson na competição. O atacante também foi pego por cocaína na partida contra o Coritiba, e o exame de contraprova comprovou o uso da substância pelo jogador.

Na nota em que revela o novo caso de doping, a CBF esclarece que o Botafogo não solicitou o exame de contraprova. Portanto, o resultado da primeira amostra é considerado válido.

Jobson está suspenso preventivamente por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Caso seja condenado nos dois casos, ele pode até mesmo ser banido do esporte por reincidência no doping.