Joel admite erros, mas destaca garra do Botafogo Depois de assistir de um camarote de São Januário a vitória do Botafogo sobre o Tigres, por 2 a 1, na última quarta-feira à noite, pelo Campeonato Carioca, o técnico Joel Santana, novo comandante do time, admitiu que a equipe ficou devendo melhor futebol. Ao mesmo tempo, porém, ele elogiou a garra dos jogadores.