Joel ainda não definiu time do Guarani O departamento médico do Guarani corre contra o tempo para colocar três jogadores em condições físicas ideais para o jogo de domingo, contra o Palmeiras, em São Paulo. Tratam-se do zagueiro Thiago, que se recupera de uma pancada no joelho direito, do volante Sidney e do meia Alexandre, ambos com dores musculares. De acordo com o técnico Joel Santana, a escalação desses jogadores é quase certa, mas durante o último treino coletivo ele chegou a fazer mudanças. Na defesa, o jovem Leonardo atuou na vaga de Nenê, suspenso. Thiago entrou no decorrer do treino. Sidney disputou o coletivo, mas ficou fora dos treinos técnicos, enquanto Alexandre acabou nem treinando. Reinaldo foi o seu substituto. O treinador definirá o time que começa jogando somente durante o treino coletivo desta sexta-feira. "Espero que todos estejam em condições, mas caso isso não aconteça já temos peças de reposição", garantiu Joel.