Joel aposta nos garotos do Vasco Sem cinco titulares, o Vasco enfrenta o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, precisando vencer para assegurar uma vaga na divisão de elite do Campeonato Brasileiro de 2005. Dentre os desfalques, o principal é o meia Petkovic, que se recupera de um edema muscular na coxa esquerda. "Vamos entrar em campo com os garotos. Eles vão dar conta", disse o técnico do Vasco, Joel Santana. "Não podemos pensar naqueles que estão fora da partida. O ideal agora é darmos força para os garotos. Eles precisam se sentir seguros." Além de Petkovic, que será substituído por Coutinho, o técnico do Vasco não poderá escalar o meia Róbson Luis, além dos atacantes Marco Brito e Muriqui, todos contundidos, e o zagueiro Fabiano, que cumpre suspensão automática. Também entraram no time: Rodrigo Souto, Rubens, André Lima e Gomes.