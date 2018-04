Joel arma Flamengo ofensivo para encarar o Santos

Cortina de fumaça ou não, o técnico Joel Santana surpreendeu no último treinamento coletivo antes do jogo capital contra o Santos, neste domingo, às 18h10, no Maracanã. O treinador do Flamengo armou esquema extremamente ofensivo, com Roger e Renato Augusto entrando no meio-campo. O time jogou bem e venceu os reservas por 2 a 0, gols de Renato Augusto. No segundo tempo da atividade, o meia foi para o ataque ao lado de Souza, com Maxi e Roger indo para o banco e Toró e Jaílton compondo o velho meio de campo com três volantes. De novo, Renato marcou. Despiste? "Não vou dar time para o Vanderlei (Luxemburgo, técnico do Santos). Ele é um grande estrategista e não vou facilitar a sua vida", disse Joel, lembrando que o treinador santista derrotou o mesmo Flamengo na Vila Belmiro ao lançar o lateral Kléber como meia. "Quando percebemos o que estava acontecendo, já estava 2 a 0. Só vou divulgar escalação um pouco antes do jogo, de acordo com a formação do adversário". Uma certeza, porém, Joel dá aos santistas. O Flamengo vai para o ataque, independentemente da formação, empurrado por mais de 80 mil torcedores no Maracanã. Mais precisamente, 81.844 fanáticos rubro-negros, que já esgotaram a carga total de ingressos. "O empate é bom resultado para eles, não para nós. O Flamengo será ofensivo, vamos jogar para vencer", garante o treinador, que vem discursando para o elenco que trata-se da partida do ano. "É decisão, final de Campeonato Brasileiro", diz Souza. "Será um jogo muito difícil, pois o Santos é um grande time. Mas estaremos em casa, com o apoio da torcida. Temos de ser ofensivos e vamos sair com a vitória", aposta o atacante, que jogará mais uma vez no sacrifício, com dores no tendão de Aquiles. "Os médicos verificaram uma inflamação no tendão, mas agora é hora de superação. Vou jogar de qualquer maneira". Joel carregará outra dúvida para a partida. O médico do clube Seraphim Borges liberou o zagueiro Ronaldo Angelim, que reclamou de dores no peito contra o Corinthians. "Fizemos todos os exames e não constatamos nada. Nessa idade é preciso ter cautela, mas o Ronaldo não tem qualquer problema cardíaco. Está liberado"". O técnico, porém, deverá optar por Rodrigo Arroz para a posição, pois considera que Angelim está sem ritmo de jogo. Sobre o bom desempenho de Renato Augusto como meia, Joel desconversou. "Ele jogou bem e marcou gols tanto como meia de ligação quanto como atacante. Isso é que é importante, pois nos dá opções para mudar o panorama da partida." Punição - O Flamengo recebeu a pena mínima do SJTD em julgamento de ontem, a respeito do arremesso de uma lata contra a arbitragem, por um torcedor, no jogo contra o Grêmio, dia 21 de outubro, no Maracanã. O clube perdeu o mando de campo por uma partida e foi multado em R$ 10 mil. Com isso, a partida do dia 25 deste mês, contra o Atlético-PR, deverá ser realizada com os portões fechados. Os advogados do Flamengo vão recorrer.