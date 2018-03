Joel 'barra' uma das principais estrelas da África do Sul

O técnico da África do Sul, Joel Santana, anunciou nesta quarta-feira o afastamento da seleção do atacante Benni McCarthy, uma das principais estrelas do país. O jogador havia faltado ao treinamento da equipe e agora ficará fora das próximas partidas valias pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. O treinador brasileiro, que não completou sequer um mês de trabalho no time africano, disse que Benni pode retornar a seleção, mas para isso terá que mostrar trabalho. Já McCarthy não escondeu sua frustração por não ter sido convocado, mas afirmou que respeita a decisão de Joel. O atacante já havia ficado cerca de um ano e meio afastado da seleção da África do Sul por conta própria e só voltou no início deste ano após ser convencido pelo então técnico da equipe, Carlos Alberto Parreira. Ele era acusado de ser uma má influência para o grupo. (Com agências internacionais)