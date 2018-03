O técnico Joel Santana chegará a Johanesburgo neste domingo, 18, para assumir o comando da seleção da África do Sul, anunciou nesta quinta-feira a Associação de Futebol da África do Sul (Safa). Joel Santana substitui no cargo o tetracampeão Carlos Alberto Parreira, que renunciou em 21 de abril, por motivos familiares, após ter dirigido a seleção sul-africana durante todo o ano de 2007.