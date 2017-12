Joel conquista jogadores do Flamengo Apesar de fazer sua terceira partida no comando do Flamengo, nesta quinta-feira, contra o Palmeiras, o técnico Joel Santana já é unanimidade no grupo. Com seu jeito simples e suas frases de efeito, conquistou os atletas, que em dois jogos conseguiram empate com o Juventude, fora de casa, e uma vitória, de virada, contra o Coritiba. ?Vamos jogar contra o Palmeiras na base do cara-a-cara, olho-no-olho?, disse o técnico do Flamengo, na preleção ao grupo. E é com esse jeito brejeiro que Santana vai fazendo sua história no clube. Nas duas passagens anteriores pelo Flamengo, o técnico ganhou o título de campeão Estadual invicto, além da Copa Ouro, em 1996. No total, Santana disputou 104 partidas e obteve 57 vitórias, contra apenas 18 derrotas. E foi este histórico que levou Santana, que estava no Brasiliense, na época lanterna do Campeonato Brasileiro, de volta à Gávea. Apesar do pouco tempo para livrar o Flamengo do rebaixamento para a Segunda Divisão, o treinador se mostrou otimista e diz que está na fase de montar o time a sua maneira. Por isso, decretou o fim do tradicional ?rachão? na véspera das partidas para treinar efetivamente o time. ?Estamos procurando adaptar os jogadores a nossa maneira de ser, a maneira Joel Santana. Procuro passar equilíbrio emocional. A situação não poderia chegar onde chegou, mas já chegou e não adianta ficar lembrando disso?, destacou o técnico do Flamengo. ?Enquanto o time não estiver encaixado nas jogadas de bola parada e com postura ofensiva e defensiva de acordo com o futebol moderno, não tem rachão.?