Joel define o Fluminense, mas ainda espera por Alex Dias O técnico Joel Santana já definiu o time titular do Fluminense para o jogo desta quinta-feira contra o Bahia, no Maracanã, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Ele, no entanto, aguarda a recuperação do atacante Alex Dias, que está gripado. Se Alex Dias não se recuperar e não puder jogar, Lenny vai jogar no ataque ao lado de Rafael Moura. No restante, Joel escalou a equipe com Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Luiz Alberto e Junior César; Romeu, Arouca, Cícero e Carlos Alberto. "Estamos levando uma base boa de trabalho, mas temos que ter continuidade em campo. É como um aluno que estuda muito, mas se ele não entende a matéria não vai fazer uma boa prova. Mas tenho certeza de que nossos atletas estudaram direitinho", disse Joel, depois de uma semana de treinamento, já que o Fluminense não passou para a fase final da Taça Rio. Joel também disse ter todas as informações sobre o Bahia. Além de ter trabalhado no clube baiano no ano passado, o treinador já recebeu um relatório com as principais características do adversário. ?O atacante Moré é muito rápido e está atravessando uma boa fase. Ele nos preocupa, mas conheço outros jogadores como o Victor Boleta, que já atuou no Rio, assim como o volante Humberto. Tem também o Fábio Saci, um bom jogador. Estamos atentos a todos os detalhes do nosso adversário?, avisou Joel. O atacante Adriano Magrão, que estava com dengue, reapareceu nas Laranjeiras nesta segunda e fez exercícios na sala de musculação e no gramado. O jogador, no entanto, está vetado para o jogo com o Bahia, pois precisa recuperar a forma física.