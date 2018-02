Joel deve mudar o Fluminense para pegar América-RN O técnico do Fluminense, Joel Santana, deve fazer duas modificações no time que enfrentará o América-RN, em Natal, na quarta-feira, na estréia na segunda fase da Copa do Brasil. O treinador poderá dar oportunidades para o lateral-direito Carlinhos e o lateral-esquerdo Júnior César. Na vitória sobre a Cabofriense, por 3 a 1, Carlinhos entrou no segundo tempo no lugar de Rafael, marcou o último gol e foi um dos destaques, fato que agradou a Joel. Já o mau desempenho de Ivan contribuiu para o treinador considerar a hipótese de deixá-lo no banco de reservas. ?O jogador tem que mostrar que não se abala com a reserva. Sempre precisam apresentar algo mais?, disse o técnico do Fluminense. ?Estou procurando atletas que possam contribuir e tenham este espírito.? Apesar de ter sua vaga entre os titulares ameaçada, Rafael procurou demonstrar tranqüilidade. O jogador frisou que o mais importante é o Fluminense ser beneficiado pela disputa. ?Não tenho o que temer. O Joel já deixou claro que não tem somente 11 titulares. Quem ganha com isso é o Fluminense?, destacou Rafael. ?O Carlinhos entrou bem e fez o gol. Independentemente de quem comece o jogo, o importante é quem ficar de fora estar preparado para atuar quando for preciso.?