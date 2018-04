Joel diz ser cedo para avaliar grupo do Botafogo

A estreia do técnico Joel Santana no comando do Botafogo foi positiva. Apesar da atuação ruim, admitida pelo próprio treinador, a equipe derrotou o América por 2 a 1, de virada, em partida válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O treinador pediu tempo para avaliar o elenco botafoguense para a sequência da temporada.

"Ainda é cedo para crucificar ou não um grupo que vem de uma derrota que acontece de dez em dez anos. Deixa acabar essa Taça Guanabara para avaliar. Gostaria de classificar para, pelo menos, ter um teste de força contra Flamengo ou Fluminense", afirmou Joel.

O treinador admitiu que não esperava uma estreia tão complicada no comando do Botafogo. "Começamos mal, equilibramos, até ter a parada técnica. Quando voltou, tomamos um gol esquisito. Mas tivemos mérito e empatamos. Colocamos o Lucio de volante, dois garotos e esperamos os gringos fazerem o gol. Mas foi o Caio, tudo bem", avaliou.