Joel e Espinosa conversam sobre o Fla O Flamengo inovou, nesta segunda-feira, ao promover um encontro entre o antigo técnico da equipe, Joel Santana, e o seu sucessor, Valdir Espinosa. O objetivo da reunião, realizada em uma churrascaria da zona Sul do Rio, foi a troca de informações sobre o elenco. ?Pelo menos comigo, isso nunca aconteceu. Acho que até por causa da vergonha que os treinadores sentem em conversar. De repente, podem não ser bem recebidos?, disse Espinosa. ?Mas foi importantíssimo, porque chegarei ao clube com uma outra visão. Já sabendo muito coisa.? Joel também gostou da experiência. Destacou ter a certeza de que o Flamengo, com os reforços contratados, terá condições de conquistar qualquer título que venha a disputar em 2006. ?Estou dando um até breve. Devo ir para o Japão. Mas, pelo menos, espero que essa conversa possa ajudar em alguma coisa?, contou o treinador.