Joel faz dois e santista não sente saudade de Ricardo Oliveira

A angústia do torcedor santista com a ausência do artilheiro Ricardo Oliveira no jogo contra o Mogi Mirim se dissipou na boa atuação do substituto Joel. O camaronês fez dois gols, construiu a tranquila vitória do Santos por 4 a 1 no Pacaembu e fez a torcida esquecer, ao menos por instantes, que o titular negocia sua transferência para o futebol chinês.

Joel não tem a explosão de Ricardo Oliveira. Na partida desta quinta-feira, ele demorou para engrenar. No primeiro tempo, buscou o jogo em vários lances, mas foi pouco acionado. Preso entre os zagueiros, praticamente não finalizou.

Sua participação no primeiro gol, no entanto, foi direta. Foi dele o passe para Lucas Lima cruzar na pequena área. Atrapalhado, o zagueiro Bruno Costa fez gol contra aos 26 da etapa inicial. O camaronês chegou à Vila apenas para ser uma opção no banco de reservas, depois de uma passagem apagada pelo Cruzeiro. Aos 6 minutos, mostrou que seu lugar é mesmo como centroavante, não pelos lados dos campos. Após boa troca de passes com Serginho – o técnico Dorival Junior finalmente encontrou um substituto para Marquinhos Gabriel –, Joel finalizou bem, escolhendo o canto para marcar.

No terceiro gol, mais um toque de esperteza. Após o chute de Gabriel que explodiu no zagueiro, ele olhou para a posição do goleiro Daniel antes de cabecear. Escolheu o canto e definiu a vitória.

Joel não brilhou sozinho. Antes dos seus gols, o meia Lucas Lima sempre tinha um passe esperto ou um lançamento surpreendente. Sem posição fixa, marcou, lançou e deu dinâmica ao meio-campo.

Sem alternativas para entrar na área santista, o Mogi arriscou de fora de área. Só levou perigo no primeiro tempo quando Gabriel Dias acertou o travessão no final da etapa inicial. Na etapa final, quando o Santos já havia se desligado da partida, o Mogi diminuiu com Wendel. Detalhe: foi o segundo gol da carreira do lateral que atuou no Palmeiras e em diversos clubes.

O meia Lucas Lima teve sua atuação premiada ao converter o pênalti bobo cometido pelo próprio Wendel no final do jogo. A goleada foi a exata medida da enorme distância do Santos para o adversário de ontem no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

Santos 4 x 1 Mogi Mirim

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato (Rafael Longuine), Serginho (Neto Berola) e Lucas Lima; Gabriel e Joel. Técnico: Dorival Junior.

Mogi Mirim: Daniel; Wendel, Renato Santos, Bruno Costa e Bruno Teles; Gabriel Dias, Bruninho (Diego), Lulinha e Keké; Roni (Emerson Santos) e Léo Melo. Técnico: Toninho Cecílio.

Gols: Bruno Costa (contra), aos 26 do 1º T; Joel, aos 6 e aos 28; Wendelo, aos 38 e Lucas Lima, aos 46 do 2º T

Cartões amarelos: Renato Santos, Gustavo Henrique, Gabriel Dias, Bruno Teles

Árbitro: Alessandro Darcie

Público: 9.897 pagantes

Renda: R$ 332.370,00

Local: Pacaembu