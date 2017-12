Joel já monta Vasco para domingo Um dia após a derrota para o Cruzeiro, por 3 a 2, no Mineirão, o técnico do Vasco, Joel Santana, começou nesta segunda-feira à tarde a preparar a equipe visando ao confronto contra o São Paulo, domingo, em São Januário. Pela manhã, porém, ele não compareceu ao clube para resolver problemas particulares. O treinador disse que havia avisado o fato à diretoria na noite de domingo e acredita que o elenco não teve nenhum tipo de prejuízo técnico ou físico."O treinamento foi realizado apenas pelos jogadores que não atuaram contra o Cruzeiro e o restante do grupo estava de folga", declarou Joel Santana, que, apesar do retorno do meia Petkovic, tem problemas para escalar o time. Os volantes Emerson e Silva, além do zagueiro Henrique, estão suspensos. Se não bastasse, os atacantes Marco Brito, Muriqui e Anderson ainda se recuperam de contusão e não sabem se vão ter condições físicas e técnicas ideais para iniciar o jogo. No fim do treino, Petkovic deixou claro toda a sua indignação com o seqüestro da mãe de Robinho, Marina da Silva Souza, de 43 anos. "É o pior tipo de crime que existe. Deixa a gente pensativo. Todo mundo precisa de segurança, independente de ser mais ou menos conhecido. Estou triste", disse o sérvio.