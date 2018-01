Joel já pensa em ganhar título no Fla O técnico Joel Santana ainda não decidiu se permanecerá no Flamengo em 2006, mas de antemão mandou um recado para quem administra o clube: é necessário uma mudança de mentalidade. Na opinião do treinador, a equipe rubro-negra, pela tradição e força de sua torcida, não pode se contentar apenas em brigar para não ser rebaixada. Pelo contrário. Tem que disputar cada competição com a intenção única de conquistá-la. ?O Flamengo não pode ficar no mesmo marasmo, no mesmo ranço. A gente não pode falar apenas em zona de rebaixamento?, declarou Joel Santana, afirmando em seguida que a proposta da diretoria em 2006 é vencer tudo. ?Temos que beliscar pelo menos um título?. El Tigre ? O atacante César Ramirez renovou hoje o contrato com o Flamengo por mais três temporadas. Ele, inclusive, viajará amanhã para o Paraguai, sua terra natal, a fim de resolver a liberação de sua documentação junto à diretoria do Cerro Porteño. O paraguaio não vai retornar ao Brasil a tempo de reforçar o Flamengo no último jogo oficial do time na temporada: contra o Paysandu, no domingo. Com isso, Obina formará dupla de ataque com Fellype Gabriel.