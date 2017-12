Joel mantém o mistério no Flamengo O técnico Joel Santana não desfez o mistério sobre a escalação do Flamengo para a importante partida deste domingo contra a Ponte Preta, em Campinas. Ele tem uma dúvida na formação do meio-de-campo: não sabe se opta por Fabiano, um volante exclusivamente de marcação, ou por Souza, um meia de criação para compor o setor. Renato, Jônatas e Diego Souza já estão confirmados. A tendência é a de que ele ponha um Flamengo ofensivo em campo. Até porque, nesta reta final de Campeonato Brasileiro, qualquer tropeço pode significar dias de muita tensão. Além disso, o clube precisa vencer dois jogos para se livrar do risco de ser rebaixado. Joel Santana lamentou o fato de a Ponte Preta ainda estar disputando uma vaga na Copa Sul-Americana. ?Isso é ruim para gente. Eles vão querer ganhar de qualquer maneira?, declarou.