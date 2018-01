Joel minimiza pressão da torcida e pedidos por Renato O técnico do Fluminense, Joel Santana, minimizou as críticas da torcida após o empate por 1 a 1 contra o Bahia, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e disse que não se incomoda com os gritos de "burro" e de "Renato", em referência ao treinador Renato Gaúcho, que foram ouvidos nas arquibancadas do Maracanã. ?Hoje é o Renato [Gaúcho], amanhã é o [Valdir] Espinosa, depois o [Antônio] Lopes. A torcida grita qualquer nome e isso não acontece só com o Joel?, disse o treinador, que chegou ao clube no meio do Estadual do Rio para o lugar de Paulo César Gusmão, e foi a segunda opção para o cargo - Renato, à época no Vasco, não aceitou o convite para mudar de clube. O técnico considerou injusto o resultado da partida - "Fomos superiores no primeiro tempo, mas não soubemos transformar isso em gols - e perdoou o meia Carlos Alberto pela expulsão nos minutos finais do jogo. "Bateram tanto no Carlos Alberto que conseguiram a expulsão dele. A revolta com a seqüência de faltas é totalmente justificável", explicou o treinador. Nesta sexta, ele se reuniu com a diretoria para discutir o futuro, mas se recusou a falar sobre a possibilidade de deixar o cargo. Ele deixou o encontro no meio da tarde para assistir ao coletivo dos reservas contra o time de juniores, e os dirigentes permaneceram reunidos, sem falar com a imprensa.