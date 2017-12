Joel não acredita em "mala preta" O técnico do Vasco, Joel Santana, disse não acreditar que haja mala preta, figura atribuída à pessoa que carregava dinheiro para "incentivar" um time a ganhar do outro, no futebol atual. O assunto foi abordado em São Januário por causa de uma coincidência na tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro: a equipe carioca vai enfrentar Santos e Atlético-PR, que lutam pelo título do Nacional, nas duas últimas rodadas. "Eu já ouvi falar em mala preta. Na época em que eu jogava, existia. Mas agora acredito que não. A nossa proposta é apenas a vitória. Para o Vasco, isso não existe", declarou Joel Santana. "O jogador tem que mostrar dignidade e não pode aceitar dinheiro para vencer. Isso é uma obrigação". Para o confronto contra o Juventude, domingo, em São Januário, o treinador vai colocar André Lima ao lado de Marco Brito no ataque. "Espero marcar gols e ajudar o Vasco a acabar com esse risco de ser rebaixado", disse André Lima, contratado ao Madureira no meio da temporada.