Joel não sabe explicar melhora do Fla O técnico Joel Santana não sabe explicar a razão da melhora do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em 12 pontos disputados desde a sua chegada, a equipe obteve dez, saiu da zona de rebaixamento e, de quebra, reconquistou o apoio da torcida. Ele, no entanto, não quer para si o mérito da ascensão do time rubro-negro. ?Não há explicação um treinador chegar e o time reagir em seguida?, declarou Joel Santana, surpreso com o próprio feito. Ele reconhece o esforço dos jogadores em livrar o clube da zona de rebaixamento. ?Eles estão se dedicando muito?. Nesta terça, o técnico do Flamengo comandou um coletivo na Granja Comary, concentração oficial da seleção brasileira. Ele testou três modificações em relação ao time que derrotou o Botafogo, por 3 a 1, no domingo. O zagueiro Fernando e o meia Souza substituiram, respectivamente, Rodrigo e Júnior. No ataque, Josafá cedeu lugar a Fellype Gabriel.