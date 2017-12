Joel: ?Não sou bruxo. Sou iluminado? Após praticamente livrar o Flamengo do rebaixamento à Segunda Divisão, o técnico Joel Santana viveu um dia de ídolo nesta segunda-feira na praia de Copacabana. Afinal, com o triunfo de domingo, sobre o Paraná, em sete jogos, o treinador fez com que o time vencesse cinco e empatesse dois. ?Não sou um bruxo, nem tenho magia alguma. Sou um cara feliz e me considero até um iluminado por tudo o que o futebol fez na minha carreira?, afirmou, bem-humorado, Joel. ?Hoje estou vivendo um momento de vitória, que é a minha realidade. Sou 90% alegria, otimismo, orgulho, mas ainda não estamos 100%. Estamos quase.? O técnico do Flamengo disse que os jogadores vão continuar se empenhando nos dois últimos jogos do Nacional. Destacou não temer que exista um relaxamento dos atletas, porque, agora, a permanência na elite dificilmente deixará de se concretizar e só escapará se houver uma combinação de resultados. ?Sou uma pessoa que em determinadas ocasiões atua sempre à moda antiga. Não uso o chicote, mas a conversa, respeito e trabalho para conseguir disciplina?, contou o técnico do Flamengo, constantemente assediado pelos torcedores que caminhavam na praia. ?Treinador todo mundo é. Mas, sou um estrategista. Meu time é organizado e sabe o que faz.? Sobre sua permanência no Flamengo após o término do Brasileiro, o técnico desconversou. Na semana passada, surgiu a notícia de que ele estaria sendo assediado por um clube do futebol japonês, mas Joel descartou a possibilidade de comentar o assunto, enquanto o campeonato não for encerrado.