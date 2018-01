Joel pensa em mudar a defesa do Vasco O excesso de gols sofridos pelo Vasco em jogadas de bola parada tem irritado o técnico Joel Santana, que pensa em fazer mudanças na equipe para a estréia no segundo turno do Campeonato Carioca, contra o Madureira, no dia 24. Mas, nesta quinta-feira, o zagueiro Marcos defendeu os jogadores do sistema defensivo vascaíno. "Fica muito fácil colocar a culpa nos zagueiros, mas o erro é coletivo. Tanto que os jogadores marcados por mim e pelo Fabiano não têm feito gols", disse o atleta, um dos ameaçados de ficar no banco de reservas. Adriano, recuperado de uma contusão, pode entrar no time. "É sempre assim, quando se leva gol, todo mundo culpa a defesa. Tenho a certeza de que, se todos cumprirem o seu papel em campo, deixaremos de tomar gols, principalmente, de bola parada", afirmou Marcos.