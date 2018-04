Joel quer recuperar pontos perdidos em casa na Venezuela

O início irregular na Copa Libertadores deste ano não era o que o torcedor do Cruzeiro esperava. Com dois empates por 0 a 0 nas primeiras duas partidas, os jogadores sabem que precisam da vitória sobre o Mineros nesta quinta-feira, mesmo atuando em Puerto Ordaz, na Venezuela, até para recuperarem os pontos perdidos diante do Huracán no Mineirão, na rodada passada.

"Espero que a gente possa fazer um grande jogo na próxima quinta-feira, precisamos muita da vitória. Empatamos dois jogos, um inclusive dentro de casa, onde não se pode perder pontos. Então, temos que ter tranquilidade, porque uma vitória com dois gols de diferença vai nos dar a liderança do grupo na Libertadores", declarou o atacante Joel.

O jogador, aliás, é uma das novidades entre os relacionados para o confronto desta quinta. Ele foi expulso poucos minutos após entrar em campo na estreia diante do Universitario Sucre, e cumpriu suspensão contra o Huracán. Mesmo ficando apenas como opção no banco diante do Mineros, sonha com seu primeiro gol na Libertadores.

"Estou muito feliz por ter retornado. Para pensar em vitória tem que pensar em fazer gols, e o atacante vive de gols. Então, estou a disposição do treinador e se for chamado, vou entrar com muita vontade de vencer e tentar corresponder às expectativas da torcida do Cruzeiro", comentou.