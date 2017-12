Joel quer time no abafa contra o Goiás O Flamengo vai apostar na ?tática do abafa? para tentar superar o Goiás, neste domingo, em Volta Redonda, e assim se livrar totalmente do risco de ser rebaixado. Durante o coletivo desta sexta-feira, na Gávea, o técnico Joel Santana exigiu marcação sob pressão para dificultar a saída de bola do adversário. Por várias vezes, ele parou o treino e orientou os jogadores. ?Abafa, abafa, abafa?, gritava. No fim da atividade, Joel Santana evitou entrar em detalhes sobre a tática do Flamengo para o jogo contra os goianos. ?Ainda não defini?, desconversou. Na verdade, ele não quer dar pistas ao técnico Geninho. O mistério, segundo ele, faz parte das grandes partidas. Joel Santana, no entanto, afirmou que, mesmo sem revelar a escalação do Flamengo, não há chance de surpreender o Goiás. ?Eles já estão na praça, conhecem o Rio como ninguém?.