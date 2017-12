Joel Santana acha que será absolvido O técnico do Fluminense, Joel Santana, disse ter a certeza de que será absolvido amanhã, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), da acusação de praticar vias de fato. Se for considerado culpado, o treinador poderá ser suspenso entre 30 e 180 dias. "É só ver pelas imagens da TV que, com certeza absoluta, serei absolvido", afirmou Santana. "O próprio Zveiter (Luiz, presidente do STJD) já falou que não tenho culpa. Os incidentes aconteceram na partida contra o Flamengo, no dia 17 de agosto e, além de Santana, o zagueiro Rodolfo e o artilheiro Romário serão julgados. O atacante, que estava sentando no banco de reservas, por sentir dores na virilha esquerda, foi acusado de ofensas morais, desrespeito ao juiz Edilson Soares da Silva e invasão e campo. Sua pena poder ser a de suspensão por até 120 dias.