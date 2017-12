Joel Santana ainda sonha com Romário O técnico do Vasco, Joel Santana, é fã declarado do atacante Romário, a quem espera ter como principal reforço para a temporada de 2005 - principalmente no Campeonato Carioca. O treinador assistiu hoje ao amistoso de despedida internacional do craque, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, e não se surpreendeu com os dois gols marcados por ele na vitória dos tetracampeões mundiais de 1994 sobre um time mexicano de masters, por 2 a 1. "Quem sabe fazer gol, faz em pelada ou no Maracanã. Ele é diferenciado e inteligente, e, por isso, vai saber a hora de encerrar a carreira. Tem a mágica para marcar", declarou Joel Santana, que já planeja reforçar a preparação física de Romário para atuar somente por 45 minutos. "Não precisa de mais tempo. Ele sabe fazer gols, o que é essencial no futebol". Romário tem um acordo verbal com os dirigentes do Vasco para encerrar sua carreira após o término do Carioca. Mas ele ainda não resolveu se abandona o futebol nesta temporada ou se atua pelo Vasco em 2005, clube pelo qual foi revelado.