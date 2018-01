Joel Santana apela para ´fé´ em busca de vaga para o Flu Sem saber como resolver os problemas do Fluminense em campo, o técnico Joel Santana apelou para a fé com o objetivo de vencer o Boavista, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, na última rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Para ficar com uma das duas vagas do Grupo B, o Fluminense, com seis pontos, precisa superar o time de Saquarema e torcer para que Friburguense e Volta Redonda, ambos com nove (o Vasco lidera a chave com dez), não marquem ponto algum. ?Quem não tem fé, não tem nada. Fé faz parte da vida, principalmente, dos vencedores?, disse o técnico do Fluminense que, além da combinação de resultados, precisa tirar uma desvantagem de três gols de saldo para o Volta Redonda. E para tentar manter o Fluminense na competição, o Joel poderá deixar a formação tática 4-4-2 e adotar a 3-5-2. Caso escolha a nova armação, o zagueiro Roger entrará no lugar do lateral-esquerdo Júnior César e o meia Cícero passará a atuar como ala esquerdo. No ataque, a dúvida do técnico está entre Lenny e Soares. ?O Alex Dias é titular, mas ainda tenho que escolher o outro atacante. Já tentei o Rafael Moura e não deu certo. Agora, vou escalar Soares ou Lenny?, frisou Joel. Último colocado do Grupo A, com quatro pontos, o Boavista que encerrar com chave de ouro sua primeira participação no Carioca. A equipe quer surpreender o Fluminense, clube que mais contratou para o Carioca de 2007. ?Jogar contra o Fluminense no Maracanã, é sempre uma motivação a mais para os atletas e desta vez não será diferente. Eles precisam da vitória e também não iremos abrir mão dela, por isso espero um jogo muito aberto?, afirmou o técnico Gaúcho. FLUMINENSE x BOAVISTA Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto; Lenny (Soares) e Alex Dias. Técnico: Joel Santana. Boavista - Erivélton; Wagner (Paulo Rodrigues), Róbson, Júnior e Arílson; Váldson, Marcelo Cardoso, Léo Faria e Anselmo; Flávio Santos e Rodrigão (Alex Alves). Técnico: Gaúcho. Árbitro - Adriano Pereira Machado. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.