Joel Santana apóia Parreira e Zagallo O técnico Joel Santana, do Vitória, exultou ao saber da nova comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol. "O (Carlos Alberto) Parreira é um técnico competente e o mais gabaritado para assumir o posto de técnico da Seleção, ele está acima de tudo e de todos, a escolha não poderia ser melhor", disse hoje na capital baiana, achando que "99% da opinião pública" deve ter gostado. Ele elogiou também a educação e a simplicidade do amigo que conhece há mais de vinte anos. "Muitas vezes as pessoas olham a roupa que o sujeito está vestindo e não a competência da pessoa e Parreira venceu na profissão pela sua capacidade", disse, comparando-o ao novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "É assim que nós somos, pessoas simples, que come feijão com arroz e ovo, essa é a cara do povo brasileiro". Conforme Joel, embora de uma forma muito reservada, nas conversas que manteve nos últimos meses com Parreira, ele sempre deixava no ar alguma coisa para saber sua opinião. "Nunca me perguntou diretamente o que eu acharia do seu retorno à Seleção, mas eu sempre o incentivei a isso", contou, garantindo que Parreira tem o apreço de todos os profissionais do futebol. Sobre Zagalo, Joel disse que ele foi para o lugar certo. "É brincadeira, não se pode falar nada sobre o Zagallo, pelas glórias que ele já deu ao futebol brasileiro; como supervisor está na posição certa, a de uma espécie de conselheiro, pronto para dar sua opinião experiente nos momentos necessários", concluiu.