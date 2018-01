Joel Santana assume o Guarani A diretoria do Guarani apresentou nesta sexta-feira pela manhã, no estádio Brinco de Ouro, o substituto de Barbieri no comando técnico do time. É Joel Santana, de 54 anos, um dos maiores vencedores no Rio de Janeiro, onde já conquistou títulos estaduais pelo Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo. Só que será a primeira vez que ele dirigirá um time do interior paulista. Em 1997 comandou o Corinthians no Campeonato Brasileiro, quando o time de Parque São Jorge por pouco não foi rebaixado. "O momento é de muito entusiasmo e de muito otimismo. Aceitei o convite porque o Guarani é um clube grande, de muita estrutura do jeito que eu gosto de trabalhar". O novo treinador também tem um bom retrospecto na Bahia, onde foi campeão baiano tanto no Bahia quanto no Vitória. Santana conquistou o título brasileiro de 2000 pelo Vasco da Gama, quando assumiu o time apenas nas finais em substituição a Oswaldo de Oliveira que na época havia brigado com o presidente do clube, Eurico Miranda. Curiosamente, Oliveira era o primeiro nome na lista da diretoria bugrina. Mas o técnico rejeitou qualquer proposta uma vez que aguarda uma oferta para dirigir uma seleção do exterior. Outros nomes também foram cogitados, como Muricy Ramalho, Heriberto Cunha, Vágner Benazzi e Marco Aurélio Cunha. Joel Santana deve estrear neste domingo, diante do São Caetano, em Campinas. Se não vencer, o Guarani pode dar adeus à briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista.