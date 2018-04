Joel Santana confirma Alex no Botafogo contra o Macaé O técnico Joel Santana confirmou nesta sexta-feira a equipe do Botafogo que enfrentará o Macaé, neste domingo, com Alex no ataque. O jogador entrará no lugar de Loco Abreu, suspenso, na partida válida pela sétima e última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.