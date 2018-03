Joel Santana corre risco no Guarani A diretoria do Guarani já pensa em trocar o técnico Joel Santana. O principal problema é a multa contratual, estipulada em R$ 200 mil. Mas a situação dele é delicada, já que o time ainda não engrenou no Campeonato Paulista - é o 8º lugar no grupo 2, com 8 pontos. O Guarani começou a temporada com Barbieri, demitido após três resultados ruins. Joel chegou e, em 5 jogos no Paulistão, conseguiu uma vitória, perdeu uma e empatou três. Para piorar, na Copa do Brasil, o Guarani empatou com o Cacoalense por 1 a 1, em Rondônia. Assim, disputará o jogo de volta em Campinas, nesta quarta-feira. A novidade do time contra o Cacoalense poderá ser a entrada do experiente zagueiro Carlinhos, que deve substituir Juninho. Revelado pelo próprio clube, ele vestiu a camisa da seleção brasileira uma vez e depois, passou por vários clubes, como Bahia e Figueirense. Agora, tenta recomeçar a carreira em Campinas.