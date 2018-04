Joel Santana é anunciado como o novo técnico do Bahia

SÃO PAULO - A diretoria do Bahia agiu rápido e definiu nesta segunda-feira que Joel Santana é o novo treinador da equipe. Ele chega ao clube para a sua quarta passagem e vai substituir Jorginho, que deixou o cargo no último domingo, após a equipe ser goleada por 5 a 1 pelo Vitória, pelo Campeonato Baiano, na inauguração da Fonte Nova.

Joel, de 63 anos, chega ao Bahia com o objetivo de levar o time a conquistar mais um título do Campeonato Baiano, como fez em 1994 e 1999, nas suas duas primeiras passagens pelo clube. O treinador retornou ao time em 2011, durante a disputa do Campeonato Brasileiro e o classificou para a Copa Sul-Americana. No ano seguinte, recebeu uma proposta para assumir o Flamengo e deixou a equipe.

O trabalho no clube carioca, encerrado em julho de 2012, foi o último da carreira de Joel, que já dirigiu alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, incluindo Vasco, Fluminense, Corinthians, Botafogo e Internacional. Ele também possui experiência fora do Brasil, incluindo uma passagem pela seleção da África do Sul.

O treinador promete recuperar o Bahia, que faz um início de temporada irregular. O time foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste e lidera o Grupo 2 da segunda fase do Campeonato Baiano, mas com apenas cinco pontos somados em quatro jogos.

"Já tenho uma história no Bahia e sei que posso ajudar esse gigante mais uma vez. Conheço a maior parte dos jogadores e vou chegar para somar. O título baiano é possível, assim como boas campanhas na Copa do Brasil e Série A. Conto com o apoio da torcida tricolor para iniciarmos essa reação", comentou o treinador.

A data de chegada de Joel ao clube ainda não está definida porque, segundo o clube, ele ainda precisa resolver detalhes pessoais. De qualquer forma, o treinador, que não trará auxiliares, deve acompanhar a estreia do Bahia na Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, em São Luiz, contra o Maranhão. Neste jogo, o time será comandado pelo auxiliar Eduardo Barroca.