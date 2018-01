Joel Santana é demitido no Vitória O técnico Joel Santana é o mais novo desempregado do futebol brasileiro. Ele foi demitido na manhã desta terça-feira pela direção do Vitória após passar um ano e três meses no clube. O treinador não resistiu à campanha irregular do time no Campeonato Brasileiro, principalmente às duas derrotas seguidas no torneio para o Bahia e São Caetano (ambas por 2 a 1). Segundo o presidente do Vitória Paulo Carneiro, a troca de comando na direção técnica da equipe visa motivar os jogadores. "Ele já tinha um ano e três meses e achamos que era a hora de dar uma reciclada", comentou, assinalando que Joel Santana foi o treinador que mais demorou no comando do time desde que está na diretoria do clube. "Por isso temos por ele um carinho enorme, uma gratidão por tudo que ele realizou aqui durante este tempo", disse. Joel, que ficou no Rio de Janeiro após a derrota do time para o São Caetano no final de semana, foi demitido por telefone e deve vir a Salvador esta semana para acertar suas contas. Este ano o treinador ganhou os títulos de campeão do Nordeste e do Estado para o Vitória. O novo treinador do time deve ser divulgado nesta quarta-feira. O nome mais cotado é de Edinho Nazaré, embora o presidente Carneiro tenha garantido que não havia acertado ainda com ninguém.