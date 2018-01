Joel Santana entusiasmado com Romário O técnico do Vasco, Joel Santana, não escondeu o entusiasmo com a atuação do atacante Romário, neste domingo, durante a vitória da seleção carioca sobre a paulista, por 5 a 4, no Guarujá. O artilheiro, mesmo sem ter assinado o contrato com o time de São Januário, já avisou que se apresentará nesta segunda, no Centro de Treinamentos do clube, na Barra da Tijuca, zona oeste, para iniciar os preparativos à disputa do Campeonato Carioca. "O Romário é sempre um show. E nós ficamos felizes em fazer parte desse show, de ser um coadjuvante dele", afirmou o técnico do Vasco. "Ele estava muito bem, mais magro. Jogou no sábado um amistoso, no domingo, enfim, está uma fúria." A apresentação de Romário nesta segunda, com status de jogador privilegiado, a princípio, não tem incomodado os demais atletas vascaínos. O atacante Alex Dias, ex-Goiás, principal reforço contratado até o momento, formará dupla de ataque com o artilheiro e disse estar pronto para serví-lo. "A minha função vai ser a de passar a bola para o Romário fazer o gol. É uma honra jogar ao lado dele", afirmou Alex Dias, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2004, quando atuou pelo Goiás.