Joel Santana estreia no Botafogo no jogo contra América

A estreia do técnico Joel Santana no comando do Botafogo terá pela frente a dupla Bebeto e Romário. Menos mal que os dois não vão entrar em campo neste sábado, às 17 horas, no Engenhão. Bebeto é o técnico e o Baixinho atua como gestor do futebol do América. Os três vão se reencontrar logo mais, em partida válida pela quinta rodada da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca), e a expectativa é de bom jogo.

Ídolo no Uruguai, o atacante Sebastián "El Loco" Abreu disse que admira a dupla Bebeto e Romário, campeã mundial com a seleção brasileira em 1994, nos Estados Unidos. Ele já enfrentou os dois ídolos. "Tenho camisas deles e guardo no meu museu. São dois dos melhores centroavantes que o Brasil já teve. Agora é outro momento: vai ser bom vê-los, mas tenho de ganhá-los".

Apesar da vitória sobre o Tigres, no meio de semana, o clima ainda é de pressão no Botafogo. Tudo por causa da goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0, no último fim de semana. "Estou ansioso que o time jogue bem, assim fica mais pertinho de ganhar. Não adianta ter mentalidade individualista, tem de pensar no time", emendou Abreu.

Bebeto pediu calma à torcida. O América só venceu uma partida das quatro disputadas até agora. "Existem jogadores nesse grupo que nunca disputaram um clássico. São jovens e não temos nem um mês de trabalho. É necessário certa paciência por parte da torcida, senão a ansiedade acaba prevalecendo. Falo porque fui jogador e sei como funciona", disse.