Joel Santana evita euforia após goleada na Copa do Brasil O técnico Joel Santana ficou satisfeito com a atuação do Fluminense na goleada por 6 a 0 sobre a Adesg, na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil. Mas fez um alerta à equipe. Segundo ele, o time das Laranjeiras ainda tem muita coisa a melhorar e os próximos adversários no Estadual do Rio não devem apresentar tanta facilidade. ?O time foi muito bem, mas já passou. Estamos nos preparando para o segundo turno do Carioca, uma competição mais equilibrada e com times bem armados?, disse Joel Santana. O treinador fez elogios ao meia Thiago Neves, autor de dois gols no jogo com a Adesg, disputado no Maracanã. O atleta pode ser mantido na equipe, o que vai depender de seu rendimento nos treinamentos. O Fluminense estréia na Taça Rio, o segundo turno do Estadual, no dia 11 de março, contra a Cabofriense, no Maracanã.