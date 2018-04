Joel Santana faz mistério no Bahia para jogo em Goiás Depois da heróica virada sobre o São Paulo, na vitória por 4 a 3, em Salvador, na última rodada, o Bahia planeja somar quatro pontos nas próximas duas partidas - Atlético Goianiense e Internacional, ambas fora de casa - para continuar mantendo distância para a zona de rebaixamento. A cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Bahia está na 15.ª posição, com 39 pontos, cinco a mais que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento.