Joel Santana ironiza veto a Romário O técnico do Vasco, Joel Santana, ironizou a decisão do preparador-físico Bebeto de Freitas e dos médicos do clube de vetarem o artilheiro Romário para a estréia da equipe na Copa Mercosul, contra o Universidad do Chile, nesta terça-feira, às 17h, em Santiago, no Chile. "Não tenho muito a dizer, o Bebeto e os médicos já decidiram", brincou o treinador. Apesar da brincadeira, Joel aprovou a decisão de ambos e frisou que será importante a permanência de Romário no Brasil. O craque treina hoje, em tempo integral, em São Januário, para fortalecer a musculatura da coxa esquerda, que estava lesionada.