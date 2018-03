Joel Santana já está na África do Sul

O novo técnico da seleção da África do Sul, Joel Santana, chegou ao país neste domingo. O brasileiro de 59 anos deparou com um batalhão de repórteres ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Johannesburgo, mas não deu entrevistas. Raymond Hack, o executivo-chefe da federação sul-africana de futebol, disse que Santana vai se apresentar à equipe mais tarde ainda neste domingo. "Ele manifestou o interesse de iniciar diretamente o reconhecimento do local e da cultura do país e os times", afirmou Hack. Santana será apresentado à mídia e dará uma entrevista coletiva amanhã. Na quarta-feira, ele anunciará o time que jogará com a Nigéria em 1º de junho. Santana substitui o técnico Carlos Alberto Parreira, que deixou o cargo no mês passado para ficar com sua esposa doente e a família.