Joel Santana justifica queda do Vasco O técnico Joel Santana deu duas explicações para a queda de rendimento do Vasco nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro - a equipe carioca somou apenas um ponto e corre risco de ser rebaixada. Para ele, o elenco relaxou depois de ter derrotado o Coritiba, por 1 a 0, fora de casa, quando alcançou 50 pontos. E depois, segundo o treinador, o lado emocional dos jogadores, por causa da pressão por resultados, prejudicou o desempenho dentro de campo. "Era só pegar o noticiário. Ninguém contava que o Vasco brigaria para não cair. No futebol, tem que viver o cotidiano. Eu venho falando isso para eles todos os dias", declarou Joel Santana, que reuniu os atletas antes do treino desta terça-feira para cobrar melhor aproveitamento nas últimas três rodadas. Ele, porém, confia na reação da equipe. "Só dependemos de nós. Tudo pode acontecer. Para mim, Grêmio e Guarani já estão rebaixados."