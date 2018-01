Joel Santana levanta suspeita no Rio O técnico Joel Santana insinuou nesta quinta-feira que o Volta Redonda facilitou a vida do Botafogo, no jogo entre as duas equipes, quarta-feira, no Maracanã, para eliminar o Vasco do Campeonato Carioca. Com a vitória de virada por 2 a 1, o Botafogo conseguiu a vaga na semifinal, eliminando o Vasco - o Volta Redonda já estava classificado. Para o treinador do Vasco, a equipe do Volta Redonda "baixou a guarda no segundo tempo" quando soube que o time de São Januário vencia o Friburguense em casa e, assim, conquistaria a segunda vaga do grupo A para a fase semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. "Não foi bom o que aconteceu no Maracanã. O Volta Redonda não havia sofrido nenhum gol no Carioca e levou dois de forma inesperada. Baixou a guarda. Não estou afirmando nada...", disse Joel Santana. "Uma equipe está vencendo bem na primeira etapa, por 1 a 0, e de uma hora para outra... Deixa para lá."