Joel Santana mantém escalação do Flamengo em segredo

Nem tanto ao mar nem tanto à terra, deverá ser a postura do técnico Joel Santana para o jogo contra o Atlético-PR, neste domingo, às 18h10, no Maracanã. Com a suspensão de Toró pelo terceiro cartão amarelo, o treinador utilizou as duas semanas de intervalo no Campeonato Brasileiro para testar diversas opções. Depois de optar por Léo Medeiros na vaga, mantendo o esquema com três volantes, e de experimentar Roger e Renato Augusto (no lugar de Jaílton) no meio, Joel deverá ficar no meio-termo. O mais provável é que Maxi substitua Toró e vá jogar ao lado de Souza no ataque, com Renato Augusto recuando para o meio. Foi esta formação que iniciou o coletivo realizado nesta sexta, no centro de treinamento Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio. Na segunda parte da atividade, Joel escalou Léo Medeiros no lugar de Maxi. "Estou apenas com essa dúvida para a partida. Vou decidir pouco antes do jogo", disfarçou, não fazendo mistério, porém, ao falar de sua indicação para o prêmio de melhor técnico do campeonato. "Fico muito feliz. É um reconhecimento que acho merecido. Muita gente falou que eu estava ultrapassado, mas provei que ainda sou um treinador de ponta", desabafou, ponderando que só ficaria plenamente satisfeito quando (e se) estiver disputando a Libertadores do ano que vem. Não há segredo, portanto, acerca de Roger, que abertamente já havia dito que não agüenta jogar 90 minutos. Ele começa no banco de reservas. "Não tenho preferência por posição", disse Renato Augusto. "Jogo onde o treinador quiser, e procuro fazer o meu melhor." No entanto, o jovem meia-atacante sempre apresentou melhor desempenho nos treinamentos quando escalado como homem de ligação. Uma vitória do Flamengo aliada a uma derrota do Cruzeiro para o Sport, em Pernambuco, garante a classificação antecipada à Libertadores. Em 10 partidas contra o Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro realizadas no Rio, o Rubro-Negro carioca está invicto, com 8 vitórias. O vice-presidente de futebol Kleber Leite confirmou os valores das premiações de acordo com a posição que o time terminar a competição: R$ 500 mil para o vice-campeonato, R$ 400 mil para o terceiro lugar, e R$ 300 mil para o quarto - a quantia será dividida entre atletas e comissão técnica.