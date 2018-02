Joel Santana mexe no time do Fluminense para clássico O técnico Joel Santana fez várias experiências no coletivo desta terça-feira do Fluminense, realizado nas Laranjeiras, para acertar o time para o clássico de quinta, contra o Flamengo, no Maracanã. Santana gostou da atuação do lateral esquerdo Ivan e resolveu escalá-lo na vaga de Júnior César. No meio-de-campo, David também agradou a Joel Santana e será o substituto de Carlos Alberto - o craque do time tricolor vai passar por um período de exercícios físicos mais rigorosos; estaria acima do peso normal. Joel concedeu várias entrevistas, feliz pelo comentário de Romário, num programa de TV, em que o atacante revelou o nome daquele considerado o melhor técnico de futebol com quem trabalhou: Joel. ?Foi coisa de amigo, de parceiro. O Romário sempre foi muito competente, ele é um mito.?