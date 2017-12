Joel Santana não renova com o Flamengo Um dia após assegurar sua permanência na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tentou mas não conseguiu manter o técnico Joel Santana. Em reunião realizada no início da noite desta segunda-feira, o treinador contou ao presidente rubro-negro Márcio Braga e seus colaboradores, os ex-presidentes Hélio Ferraz e Kléber Leite, que recebeu uma proposta ?irrecusável? do Japão. O nome do novo clube do técnico ainda não foi revelado. De início, os dirigentes rubro-negros tentaram convencer Joel Santana a somente informar sua transferência após a última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, quando o time carioca enfrenta o Paysandu. Mas, em seguida, viram que seria melhor divulgar a transferência, já que o assunto seria motivo para conturbar a semana na Gávea. Depois de ter o nome questionado pela maioria da torcida do Flamengo ao ser contratado, Joel Santana passou a ser reverenciado, já que livrou o clube do rebaixamento. Após oito partidas, o treinador permanece invicto no comando da equipe, com cinco vitórias e três empates. Ao final do empate que assegurou o Flamengo na elite do Nacional em 2006, domingo, contra o Goiás, Joel Santana passou a dar sinais de que não permaneceria no clube. Enfatizou que o trabalho estava cumprido e ainda agradeceu aos dirigentes e torcedores pelos vários pedidos para que permanecesse. Mas, em nenhum momento, afirmou que os atenderia. Diante da inevitável saída de Joel Santana, a diretoria do Flamengo ainda não confirmou mas poderá homenageá-lo no domingo, quando ele fará sua última partida à frente do Flamengo, contra o Paysandu. E, para o lugar do técnico que ?livrou? o time da Segunda Divisão, o nome preferido pelo presidente do Rubro-Negro é o do atual treinador do Goiás, Geninho.