Joel Santana não resiste à goleada na Fonte Nova e é demitido do Bahia

SALVADOR - Durou pouco mais de um mês a quarta passagem de Joel Santana como técnico do Bahia. O treinador não resistiu à goleada por 7 a 3 sofrida diante do rival Vitória, no jogo de ida das finais do Campeonato Baiano, no último domingo, e foi demitido na manhã desta segunda-feira.

Este resultado fez com que as tensões que rondavam o Bahia nos últimos meses saíssem do controle. E a situação acontece no início da mais importante semana do ano para o clube. Na quarta-feira, o time decide sua permanência na Copa do Brasil, precisando ganhar por três gols de diferença do Luverdense (MT) e, no domingo, joga a segunda final contra o Vitória.

Logo após a partida de ontem (domingo), o diretor de futebol, Paulo Angioni, no cargo há três anos, e o gerente de futebol, André Araújo, anunciaram suas saídas do clube. Pouco depois, um grupo de cerca de 50 torcedores invadiu o Centro de Treinamento, danificou instalações e carros dos jogadores e só deixou o local, na madrugada de hoje (segunda-feira), após entregar aos policiais militares, que foram chamados para controlar a situação, uma lista de reivindicações.

Entre os pedidos da torcida havia a saída do presidente Marcelo Guimarães Filho e o afastamento de oito jogadores, entre eles o goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Titi, o meia Zé Roberto e o atacante Souza. Nesta tarde, a assessoria do clube informou que Lomba foi afastado, "para preservar o jogador", e não atuará nas próximas duas partidas.

O time sofreu ainda outra retaliação por causa da goleada no clássico. Na manhã de hoje, o site do Bahia foi atacado por hackers. Quando voltou ao ar, no início da tarde, a página anunciava a já esperada demissão do técnico Joel Santana.

O treinador havia assumido o time baiano em 12 de abril no lugar de Jorginho, que havia sido demitido justamente após seu time ser goleado pelo arquirrival pelo placar de 5 a 1, no jogo que marcou a inauguração da Fonte Nova. Nesta quarta passagem pelo Bahia, Joel Santana comandou o time em sete oportunidades, com duas vitórias, duas derrotas e três empates.

DEMISSÃO ESPERADA

Joel, que era contestado pela torcida mesmo antes do anúncio de sua contratação, por causa de declarações polêmicas - como quando comparou o Bahia a uma "sardinha", no início de 2011 - e pela forma como deixou o clube, no início de 2012, quando trocou o Bahia pelo Flamengo, estava com o cargo ameaçado desde o início da semana passada.

Em uma decisão criticada pela torcida, o treinador decidiu poupar os titulares para a partida contra o Vitória, mandando a equipe reserva para o jogo contra o Luverdense, pela Copa do Brasil. Ele mesmo não foi a Mato Grosso. Quem comandou a equipe foi o auxiliar Eduardo Barroca.

A derrota por 2 a 0 em Mato Grosso tornou difícil a permanência do Bahia na competição - precisa vencer por três gols de diferença na quarta-feira, para avançar à próxima fase - e pôs mais pressão sobre a equipe por um bom resultado contra o Vitória. Com a goleada sofrida, a situação ficou insustentável para o treinador. Barroca volta a dirigir o time na quarta-feira. Nos bastidores, os nomes mais comentados para substituir Joel são os de Renato Gaúcho e Cristóvão Borges.