Joel Santana nega lista de dispensas no Fluminense O técnico do Fluminense, Joel Santana, procurou tranqüilizar a todos nesta sexta-feira no clube quanto a possibilidade de dispensas, antes do término do Campeonato Carioca. O treinador destacou que ainda não conhece o elenco e, por isso, sua intenção é a de dar uma chance para cada um dos atletas poderem mostrar o seu valor. ?Vou dar oportunidades a todos. Quem convencer, fica na equipe. O rodízio vai acontecer até eu encontrar as peças ideais?, destacou o técnico do Fluminense. ?Até porque, se o clube contratou um jogador é porque recebeu as garantias de que ele era bom.? Nesta sexta, os jogadores do Fluminense começaram um trabalho de preparação física às 8 horas. O responsável pela movimentação, Fábio Mahseredjian, destacou que, a partir de agora, o ritmo será intenso. ?O jogador tem que chegar com uma boa cara porque está atuando por um clube grande e temos o objetivo de conquistar três títulos (Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro)?, destacou o preparador físico. ?E quem não chegar com vontade de trabalhar vai ficar para trás.?