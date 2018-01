Joel Santana precisa "enxugar" o Vasco Com o retorno do atacante Romário praticamente assegurado, a principal preocupação do técnico do Vasco, Joel Santana, passou a ser as dispensas do elenco, já que tem 41 atletas à disposição. Por isso, o treinador não se incomodou quando o volante Emerson retornou de férias e rescindiu seu contrato com o clube, nesta sexta. "O Emerson teve um comportamento legal e fez o possível. Foi bom para ele, para o Vasco e a vida segue", ponderou Santana. A intenção do treinador é a de começar o Campeonato Carioca com 30 jogadores no clube. "Com as contratações feitas, o elenco aumentou e precisarei resolver isto." Sobre Romário, o técnico do Vasco manteve o discurso ameno. Destacou que o jogador tem o direito de se "divertir" atuando na praia - participará do desafio Rio x São Paulo de futebol de areia, domingo, no Guarujá (SP). E enfatizou que segunda-feira espera a apresentação do artilheiro no Centro de Treinamentos na Barra da Tijuca, zona oeste, para completar o elenco.