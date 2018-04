Joel Santana promete Botafogo ofensivo em estreia

Foi isso o que prometeu o técnico Joel Santana, ainda abatido com a eliminação do Botafogo no primeiro turno do Campeonato Carioca. Para o atacante Loco Abreu, ídolo da torcida, o Botafogo tem que avançar passo a passo na competição, sempre respeitando os adversários. Mas, segundo ele, tem que manter a concentração até o final.

"Não adianta passar por essas fases iniciais e depois ser eliminado numa semifinal ou final", declarou. Ele se disse confiante numa vitória por diferença mínima de dois gols, que evitaria o segundo confronto, no Rio.

O Botafogo ainda não conquistou o título da Copa do Brasil, enquanto o River Plate vai disputar a competição pela primeira vez. O clube carioca contará com o apoio de uma fanática torcida no Batistão. Na chegada ao aeroporto de Aracaju, nesta terça, mais de 150 torcedores se espremeram entre seguranças e policiais para tentar um autógrafo ou uma foto dos jogadores.

O time carioca deverá entrar em campo nesta quarta-feira escalado com: Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Márcio Rosário e Everton; Rodrigo Mancha, Somália (Araruama), Bruno e Renato Cajá; Herrera e Loco Abreu.